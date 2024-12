Sanremo, approvato un progetto di adeguamento antincendio a Palazzo Bellevue

Palazzo Bellevue sarà oggetto di un importante intervento di adeguamento alla normativa antincendio, con una completa messa in sicurezza dell’edificio. Il progetto, per un importo complessivo di 1.659.000 euro, è stato approvato dalla giunta comunale nell’ambito di un piano più ampio avviato dalla precedente Amministrazione per la sicurezza e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

I lavori riguarderanno l’installazione dell’impianto di rilevazione ed allarme antincendio, la revisione e l’integrazione degli impianti elettrici e di illuminazione di emergenza, la compartimentazione degli ambienti mediante filtri a prova di fumo con areazione naturale e meccanizzata, la realizzazione di percorsi di esodo articolati verso più uscite a vari livelli, la rivisitazione del sistema di estinzione con adeguamento della posizione e del numero degli estintori.

“Questo progetto-dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - rappresenta una nuova tappa nel percorso di riqualificazione ed efficientamento degli impianti tecnologici di edifici pubblici tra uffici, scuole comunali e impianti sportivi. L’obiettivo è quello di una messa in sicurezza delle strutture, perseguendo una politica improntata sulla Green Economy per un risparmio economico ed un rispetto dell’ambiente”.

L’accordo stipulato lo scorso anno tra il Comune di Sanremo e l’azienda SiramVeolia, gruppo leader nei servizi di efficienza energetica e gestione integrata delle risorse, prevede il rinnovamento, l’adeguamento normativo e la gestione degli impianti al risparmio energetico di 113 edifici di proprietà comunale per i prossimi 15 annicon un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro.