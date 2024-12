Consulta provinciale, fine mandato per Andrea Guazzoni: "Mai tirati indietro"

“Avendo concluso il mio percorso scolastico ho terminato, con le elezioni per la nuova legislatura, il mandato da Presidente della Consulta Provinciale. Penso ai tanti volti che hanno animato questo mio mandato biennale, alle Istituzioni Provinciali, agli Amministratori locali, ai Dirigenti Scolastici e alle tante persone che, in ruoli diversi, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno: a loro va la mia gratitudine". Così in una nota Andrea Guazzoni, presdinte uscente.

"Penso, poi, con immensa stima ai ragazzi che hanno condiviso con me il lavoro silenzioso ma costante della Consulta: la Professoressa Pangaro, il mio Vicepresidente, il Segretario e tutti gli eletti che con grande senso di responsabilità hanno contribuito a far crescere il più alto organo di rappresentanza studentesca. Siamo riusciti a portare la Consulta fuori dal Palazzo della Provincia, l’abbiamo fatta conoscere, l’abbiamo fatta crescere, l’abbiamo resa strumento concreto per i tanti Studenti della nostra Provincia. Non ci siamo mai tirati indietro laddove eravamo chiamati a rispondere, a rappresentare, a difendere coloro che abbiamo rappresentato".

"Abbiamo organizzato eventi sull’ambiente, contra la violenza sulle donne, sulla sensibilizzazione ai fenomeni di cyberbullismo, sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sulla lotta alla mafia in collaborazione con Libera. Sono grato per i risultati ottenuti e per la fiducia che è stata dimostrata, giorno dopo giorno, alla mia persona. Invito il nuovo Presidente eletto, Matilde Guazzoni, e tutta l’Assemblea di amare l’organo che sono chiamati a rappresentare: avete la possibilità concreta di fare la differenza, di portare luce sui problemi più urgenti della Scuola, non sottovalutate questa possibilità. Agite sempre nella consapevolezza che siete chiamati a servire gli Studenti, ognuno di loro conta su di voi. C’è futuro se la scuola funziona, contribuite, dunque, a costruire il futuro".