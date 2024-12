Ventimiglia, strada che collega Grimaldi Inferiore a Superiore: terminati i lavori (Foto)

Sono giunti al termine i lavori in via della Pace, strada che collega Grimaldi Inferiore a Grimaldi Superiore, frazioni di Ventimiglia.

Una strada utilizzata dai residenti del paese ma anche dai turisti. "Sono terminati i lavori sulla strada che porta alla frazione di Grimaldi Superiore" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro che ieri ha visitato la zona insieme all'assessore Domenico Calimera - "Franò parzialmente nel 2019, erosa dalle piogge, costringendo gli abitanti di questa zona e i turisti a un senso unico alternato".

Un intervento messo in atto dal Comune grazie anche a un contributo regionale. "Nel 2023, appena insediata questa Amministrazione, abbiamo ottenuto un finanziamento da Regione Liguria di circa 350mila euro e con il cofinanziamento comunale di circa 130mila euro abbiamo deciso di mettere in sicurezza la strada e il versante definitivamente. E' un'area che sarà interessata progetti importanti come il Grimaldi Garden che prevede un parco botanico, un giardino pubblico, nuove condotte, nuove fognature e sentieri naturalistici" - dice il primo cittadino - "Abbiamo risolto un problema anche in ottica di valorizzazione del territorio, del paesaggio, del turismo e della cultura. Un sentito ringraziamento agli uffici comunali, alla direzione lavori, alle imprese coinvolte, a Regione Liguria, in particolare, all'assessorato di Giacomo Raul Giampedrone. Grazie ai residenti di Grimaldi per la pazienza e la collaborazione dimostrata".