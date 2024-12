Santo Stefano al Mare: approvate le nuove tariffe del Canone Unico Patrimoniale per il 2025

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha stabilito le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2025, che regolano l’occupazione del suolo pubblico, le attività pubblicitarie e l’utilizzo di aree mercatali. La delibera, adottata il 14 novembre 2024 dalla Giunta Comunale, stabilisce gli importi aggiornati del canone, che sostituisce le precedenti imposte e tasse relative all’occupazione di spazi pubblici e alla pubblicità.

Tra le principali novità, per la pubblicità con mezzi opachi di piccole dimensioni (fino a 1 m²), il costo annuale sarà di 11,37 euro, mentre per esposizioni di medie dimensioni (tra 1 e 5,5 m²) si sale a 14,79 euro. Per le pubblicità luminose, le tariffe partono da 22,74 euro all’anno per superfici fino a 1 m² e arrivano a 29,55 euro per quelle di medie dimensioni. L’installazione di striscioni traversanti la strada costerà 0,99 euro al giorno, mentre per attività come il volantinaggio si pagheranno 2,07 euro al giorno per ogni persona coinvolta. Anche la pubblicità fonica avrà un costo di 3 euro giornalieri per postazione.

Per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico, le tariffe annuali si attestano a 18 euro al metro quadro per occupazioni generali, come quelle di chioschi ed edicole, con un costo giornaliero di 1 euro. I passi carrabili hanno una tariffa ridotta di 0,30 euro al giorno. Le antenne telefoniche, invece, rappresentano una voce più rilevante, con un costo annuale di 150 euro per metro quadro. Infine, per le aree mercatali, il mercato del venerdì vedrà una tariffa giornaliera di 0,23 euro per il settore alimentare e 0,21 euro per i beni durevoli. Per gli operatori senza posteggio fisso (spunta), il costo giornaliero sarà di 0,60 euro.

Il Canone Unico Patrimoniale, introdotto dalla Legge 160/2019, regola sia l’occupazione di spazi e aree pubbliche sia la diffusione di messaggi pubblicitari visibili da luoghi pubblici. La normativa prevede che i Comuni definiscano autonomamente le tariffe, assicurando un equilibrio tra il gettito atteso e le necessità amministrative. Nel caso specifico di Santo Stefano al Mare, sono stati confermati gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dalla legge.

Le nuove tariffe, operative dal 1° gennaio 2025, sono state approvate con l’obiettivo di uniformare il sistema tributario locale e garantire trasparenza, mantenendo un gettito simile a quello delle precedenti imposte.