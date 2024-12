Giochi, intrattenimenti e musica: “Il Natale si racconta” anima il centro storico di Ventimiglia (Foto)

Giochi, intrattenimenti, musica, regali, pesca di beneficenza, presepi di Mario Pola e accensione degli alberi di Natale animano il centro storico di Ventimiglia. Un successo “Il Natale si racconta” che ieri pomeriggio ha attirato famiglie, cittadini e turisti nella città alta.

In una magica atmosfera natalizia si sono divertiti sia grandi che piccini, i quali hanno potuto incontrare Babbo Natale e i suoi elfi e spedire le loro letterine. Un pomeriggio di gioia e di svago che ha riunito la comunità per festeggiare insieme l'arrivo delle feste. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e il consigliere comunale Franca Bonadonna.

L'evento, promosso dalle associazioni 'Le ragazze di Wilma' e 'Tra le porte antiche' e con il patrocinio del Comune, si è concluso con l'accensione degli alberi in piazza della Cattedrale. La manifestazione è riuscita in totale sicurezza grazie al costante lavoro della polizia locale, dei carabinieri, della protezione civile, dell'Anget, dell'associazione nazionale carabinieri e della Croce Verde Intemelia.