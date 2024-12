Giochi, animazioni e musica: nel centro storico di Ventimiglia torna "Il Natale si racconta” (Foto e video)

Giochi, animazioni, musica, pesca di beneficenza e accensione dell'albero di Natale. Domenica prossima, l'8 dicembre, dalle 14 a Ventimiglia Alta torna “Il Natale si racconta”.

Nel centro storico verrà allestita la casa di Babbo Natale che accoglierà e ascolterà le richieste dei bimbi ritirando le loro letterine. Si potranno, inoltre, ammirare i presepi di Mario Pola e alle 17.30 vi sarà l'accensione degli alberi in piazza della Cattedrale. "Nel centro storico si respirerà nuovamente la magica atmosfera natalizia" - fa sapere l'assessore con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro - "Un format che ha avuto un grandissimo successo lo scorso anno. Un evento particolare con Babbo Natale, che aspetterà i bambini per la consegna delle letterine, e l'accensione dell'albero di Natale per festeggiare insieme l'arrivo delle feste".

La manifestazione, promossa dalle associazioni 'Le ragazze di Wilma' e 'Tra le porte antiche', ha il patrocinio del Comune. "L'evento sarà lungo via Garibaldi" - fanno sapere gli organizzatori - "Quest'anno Babbo Natale cambia location: sarà posizionato nell'androne di una casa insieme ai suoi elfi. Vi saranno anche giochi, la pesca di beneficenza, con la quale si potranno vincere giocattoli per bambini, e verrà distribuita la cioccolata calda".