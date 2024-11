Ventimiglia, a dicembre nel centro storico torna "Il Natale si racconta”

Giochi per bambini, pesca di beneficenza e cioccolata calda. A dicembre a Ventimiglia Alta torna “Il Natale si racconta”.

Gli organizzatori hanno, infatti, iniziato i preparativi per la tradizionale festa natalizia nel centro storico che andrà in scena l'8 dicembre a partire dalle 14. Per l'occasione verrà allestita anche la casa di Babbo Natale che accoglierà e ascolterà le richieste dei bimbi.

La manifestazione verrà, infatti, organizzata dalle associazioni 'Le ragazze di Wilma' e 'Tra le porte antiche'. "L'evento sarà lungo via Garibaldi" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi saranno giochi e la pesca di beneficenza con la quale si potranno vincere giocattoli per bambini. Verrà anche distribuita la cioccolata calda e, inoltre, saranno presenti Babbo Natale e i suoi elfi, che distribuiranno giocattoli a tutti i presenti".