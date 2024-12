Ventimiglia, incidente stradale in corso Francia: traffico in tilt (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina, in corso Francia a Ventimiglia per un incidente stradale, di cui non si conosce ancora la dinamica, al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Un ferito, sembrerebbe un uomo sui cinquant'anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.

A causa dell'incidente si sono create lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Si consiglia, a chi deve raggiungere la Francia, di transitare da Ventimiglia Alta.