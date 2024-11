Mareggiata in Liguria, a Bordighera scatta la chiusura del Lungomare e dell’area portuale

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha emesso un’ordinanza urgente che dispone la chiusura temporanea di diverse aree della città. Dalle ore 19:00 di oggi, 21 novembre, fino alle ore 6:00 di domani, 22 novembre, saranno inaccessibili il Lungomare Argentina, il porto e altre aree esposte, per garantire la sicurezza pubblica.

L’allerta arriva a seguito di una nota della Delegazione di Spiaggia di Bordighera e delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, che annunciano una burrasca sul Mar Ligure con venti di intensità fino a 9 sulla scala Beaufort. Le misure precauzionali includono il divieto di accesso, transito e sosta nelle seguenti zone:

Il molo di sovraflutto del bacino portuale, inclusi il camminamento sopraelevato e il pontile galleggiante F.

Il camminamento pedonale noto come “Camin du Pipu”.

La nuova area cani “Arziglia Bau”, presso l’ex campo sportivo in località Arziglia.

Tutti i sottopassi veicolari e pedonali di accesso al Lungomare Argentina.

L’intero Lungomare Argentina e le attività commerciali presenti lungo questa area.

L’ordinanza è stata emessa in via precauzionale per evitare situazioni di pericolo legate all’azione del moto ondoso e agli allagamenti che potrebbero interessare le aree demaniali. Il provvedimento potrà essere rinnovato in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.