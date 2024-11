Ventimiglia: progetto rotatoria di Latte, alcune considerazioni di un lettore

"Carissimo Direttore,

Riguardo all'articolo sulla rotatoria di Latte mi sento di condividere con tutti i lettori questa considerazione.

Non sarebbe più logico, invece che sperperare soldi del contribuente già abbondantemente dissanguato, migliorare il problema del traffico sulla rotatoria di Latte proibendo la sosta a lato della carreggiata e di fronte alla Conad (indistintamente a francesi e popolazione locale e turistica) mettendo in atto un semplice controllo con la polizia municipale e elevare contravvenzioni e rimozioni coatte che rimpinguerebbero di molto le casse comunali di Ventimiglia. La causa principale dei perenni ingorghi alla rotonda è solo questa. Si abbia il coraggio di eseguire il compito di vigilanza e di reprimere le soste non autorizzate, dopodiché anche gli autotreni e i pullman potranno liberamente transitare. Grazie di avere ancora una volta accolto il mio sfogo civile.

Dario Agosti"