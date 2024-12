Ventimiglia, nuova rotatoria a Latte. Scullino: "Una soluzione che agevolerà la sosta selvaggia di auto e camion"

"L’apprezzata e determinante per la sicurezza, rotatoria di Latte è stata realizzata nel 2011 in accordo con la Provincia, in occasione del rifacimento di tutti i marciapiedi, i giardini e della nuova illuminazione, sarà distrutta per fare posto ad una piccolissima e insignificante rotonda in muratura, di limitate dimensioni e con la possibilità per veicoli di passarci sopra agevolmente" - afferma l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Si presume, inoltre, che saranno tolte, oltre al verde, anche tutte le importanti segnaletiche direzionali" - dice Scullino - "Sicuramente questa soluzione agevolerà maggiormente la sosta selvaggia di auto e camion, che già oggi è molto preoccupante. Gli abitanti della frazione sono contrariati per questa scelta, che favorirà, sicuramente, le manovre dei grandi mezzi ma svilupperà maggiormente il caos già esistente".

"Il problema della sosta si era affrontato con la realizzazione, a scomputo di oneri, del piccolo parcheggio di soli nove posti, purtroppo, ancora inspiegabilmente chiuso e della costruzione di un grande parcheggio di fronte alle scuole dove una piccola parte doveva essere riservata agli abitanti di Latte" - sottolinea Scullino -"Oggi l’intesa non si è ancora concretizzata forse perché, in questi tre anni, sono cambiati gli accordi con la nuova amministrazione? Naturalmente la scelta di modificare drasticamente l’attuale rotatoria non è condivisibile, bisogna, invece, pulirla, migliorare il verde, la segnaletica e affrontare con 'gusto', soprattutto, l’aspetto estetico, in quanto la frazione di Latte è l’entrata della città ed è anche un importante polo commerciale".