Sopralluogo di Federazione civica e Ventimiglia nel cuore a Latte: "Il malcontento regna sovrano" (Foto)

Il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta, lo scorso 26 novembre, ha presentato un'interrogazione volta ad ottenere chiarimenti relativi alla delibera di Giunta n.221 del 15/11/2024 avente a oggetto l'approvazione ini linea tecnica del progetto esecutivo relativo per il rifacimento della rotatoria di Latte nel comune di Ventimiglia per un costo complessivo di 63.500,00 euro.

"Stiamo parlando di soldi pubblici, che certamente possono essere utilizzati per necessità ben più importanti per la nostra città ma soprattutto di competenze: può il Comune assumere un impegno di spesa così importante per un’opera che pacificamente ricade in un tratto di competenza Anas? Non si ravvisa un danno erariale?" - afferma Federazione civica con Ventimiglia nel cuore - "In attesa delle risposte necessarie, parte del direttivo di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore ha colto l’occasione per fare un sopralluogo nella frazione Latte, anche per sentire i cittadini e capire, ad oltre 18 mesi di questa amministrazione, il 'sentimento' della popolazione".

"Ebbene, i problemi sono sempre gli stessi e il malcontento regna sovrano, come c’era da aspettarsi! Sulla famosa 'rotonda', a prescindere dai problemi amministrativi (che poco interessano ai cittadini) emerge chiaramente che la rotonda deve rimanere ed essere invece più regolamentata, perché il problema – come già evidenziato – non è la struttura ma il parcheggio c.d. selvaggio attorno alla stessa, la soluzione ottimale potrebbe essere un sistema di telecamere (tipo street control) che inizino a sanzionare le violazioni puntualmente poste in essere; la soluzione – viene detto – è anche una regolamentazione degli orari dei tir che scaricano; la soluzione è sicuramente l’apertura del grande parcheggio (Conad) che prevede – per convenzione – l’utilizzo dello stesso anche per i residenti: perché non viene aperto? viene chiesto a gran voce. Perché non viene aperto l’altro parcheggio, pronto da tempo sulla strada? (voci di popolo dicono che non viene aperto, in attesa che un privato confinante finisca le proprie opere… ma può un privato bloccare un bene pubblico? E i marciapiedi che dovevano essere realizzati come scomputo oneri?" - sottolinea Federazione civica con Ventimiglia nel cuore.