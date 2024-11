Sanremo: cartacce, bottiglie e deiezioni canine sulla ciclabile, la segnalazione di una lettrice

"Buongiorno Direttore,

la ciclabile da tempo è metà di tantissimi ciclisti, turisti e locali che passeggiano. Il tratto di Sanremo (nonostante un servizio di pulizia quindicinale? mensile?) è davvero molto sporco a causa di cartacce, bottiglie e innumerevoli deiezioni canine difficili da evitare camminando.

Io ho un cane e raccolgo e pulisco quando sporca ma poi non trovo un secchio dove lasciare il mio sacchetto, eppure le assicuro che faccio chilometri.

Non lamentiamoci poi se la gente butta per terra o peggio tra gli arbusti i propri rifiuti, sono incivili certo, ma il Comune non aiuta di certo!

Tra l'altro la direttiva di sacchetto e bottiglietta è già scaduta? Nessun controllo da parte dei vigili né in centro e figuriamoci in periferia!!!

M.A.".