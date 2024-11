Letture in libreria, Vallecrosia aderisce all’iniziativa #ioleggoperché (Foto)

Vallecrosia aderisce all’iniziativa #ioleggoperché, la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Fino a domenica 17 novembre si potranno scegliere e acquistare libri da donare alle scuole locali dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Tra le scuole dell'estremo ponente ligure che hanno aderito all'iniziativa vi è pure l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia. "Sono molto fiero della nostra scuola Andrea Doria in quanto aderisce anche nel 2024 al progetto di promozione e sostegno alla lettura" - dice il sindaco Armando Biasi - "Ho voluto partecipare e contribuire direttamente presso la cartolibreria Pellegrino di Vallecrosia.

L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. "Invito tutti i cittadini nel collaborare e promuovere questa importante iniziativa, regalando i libri per i nostri ragazzi" - afferma il primo cittadino.

Verranno, inoltre, organizzate letture in libreria per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Oggi pomeriggio è previsto un incontro con Simonetta e Valentina alle 17 da Pellegrino a Vallecrosia. Due appuntamenti rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia, invece, sono in programma, sempre da Pellegrino, martedì 12 novembre alle 17 con Chiara, Daniela e Vilma e venerdì 15 novembre alle 17 con Annalisa e Beatrice.