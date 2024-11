Letture e incontri con gli autori, a Bordighera prende il via #ioleggoperché (Foto)

Letture e incontri con gli autori. L’iniziativa #ioleggoperché, la più grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, alla Mondadori Bookstore di Bordighera, in via Vittorio Emanuele, è iniziata sabato pomeriggio.

Una classe dell'I.C. Andrea Doria di Vallecrosia ha preso parte alla lettura animata con Virginia Consoli e ha incontrato la scrittrice Raffaella Fenoglio, appena tornata dal Lucca Comics dove ha presentato con successo il suo ultimo romanzo 'La ragazza che amava Miyazaki', edito da Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni, che ha scritto assieme a Silvia Casini e a Francesco Pasqua ed è illustrato da Giulia Tomai. I ragazzi hanno partecipato con interesse ed entusiasmo all'evento in libreria.

Fino a domenica 17 novembre si potranno scegliere e acquistare libri da donare alle scuole locali dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Gli istituti scolastici gemellati sono: Giovanni Ruffini di Bordighera; primaria Edmondo De Amicis di Bordighera; primaria e scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Bordighera; primaria di Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera; scuola dell'infanzia Villa Felomena di Bordighera; primaria e scuola dell'infanzia di San Biagio della Cima; I.C. Andrea Doria di Vallecrosia; scuola dell'infanzia di Camporosso Capo; I.C. Val Nervia primaria; scuola primaria di Roverino e scuola primaria e secondaria di primo grado di Ospedaletti.

L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, è resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le prossime letture in libreria, alla Mondadori Bookstore di Bordighera, sono in programma martedì 12 novembre alle 17 con Sabrina e Manuela e venerdì 15 novembre alle 17 con Elisa e Luciana.