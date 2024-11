ioleggoperché, l'istituto Andrea Doria di Vallecrosia realizza un video promozionale (Foto e video)

Un video promozionale sull’iniziativa #ioleggoperché, la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, è stato girato e realizzato dall'istituto Andrea Doria di Vallecrosia per invogliare i cittadini a donare libri, in una delle tre librerie gemellate (Pellegrino di Vallecrosia, Amico libro e Mondadori di Bordighera) per far crescere la propria biblioteca scolastica.

Fino a domenica 17 novembre si potranno, infatti, scegliere e acquistare libri da donare alle scuole locali dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Tra le scuole dell'estremo ponente ligure che hanno aderito all'iniziativa, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, vi è, appunto, pure l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia, che comprende scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Sono state, inoltre, organizzate letture in libreria per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola dell'infanzia. Oggi pomeriggio, venerdì 15 novembre, alle 17 vi sarà un incontro con Annalisa e Beatrice da Pellegrino a Vallecrosia e, sempre alle 17, è previsto un incontro con Elisa e Luciana alla Mondadori di Bordighera rivolte ai ragazzi della scuola dell'infanzia.