Vallecrosia, consegnati all'istituto Andrea Doria i libri raccolti con #ioleggoperché

Dal 9 al 17 novembre si potevano, infatti, donare libri per scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado grazie all'iniziativa organizzata dall' Associazione Italiana Editori, resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso i l Centro per il Libro e la Lettura e portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli inseganti desiderano ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno deciso di donare un libro per la scuola e hanno partecipato alle letture in libreria. "Per noi insegnanti è festa! I librai ci hanno consegnato i libri donati nella settimana di #ioleggoperché. I libri verranno presto catalogati e resi disponibili per il prestito a tutti gli alunni dell'istituto" - fanno sapere i docenti - "Siamo grati a voi, bambini, genitori, narratori, amici e nuovi amici per aver dedicato il tempo per l'ascolto di una storia con noi in libreria. Perché leggere e ascoltare è necessario, è tempo prezioso che produce benessere cognitivo e psicofisico. Leggere aiuta a migliorare le capacità comunicative e cognitive, contribuisce a comprendere le proprie e altrui emozioni, aumenta l'empatia e quella sinergia che si crea tra bambino, narratore e libro è incanto e rimarrà un ricordo indelebile. 123 volte grazie".