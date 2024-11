Sanremo, sospeso lo sciopero dei vigilanti del Casinò: si va verso la contrattazione integrativa e la creazione di un consiglio aziendale

Uiltucs Liguria sospende lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della vigilanza privata 'SKP Vigilanza Srl' che prestano servizio presso il Casinò di Sanremo, astensione che era prevista per il prossimo 7 novembre. Nei giorni scorsi, il sindacato ha contestato all’impresa turnazioni lavorative estenuanti con orari lunghi e spezzati e frequenti cambi di programmazione con relativo scarso preavviso.

In questi giorni, a seguito di una riunione tra le parti, è stato ottenuto dal sindacato un impegno aziendale che, tramite accordi scritti, risolva le problematiche indicate con un meccanismo di coinvolgimento della Rappresentanza Sindacale e la creazione di un Consiglio Aziendale.

“Insomma, un confronto preventivo sulla organizzazione del lavoro. Vista la volontà di avviare una contrattazione integrativa aziendale, con soluzioni premiali economiche aggiuntive per i lavoratori impegnati presso il servizio di vigilanza privata al Casinò di Sanremo, la segreteria territoriale Uiltucs Liguria ha deciso di sospendere lo stato di agitazione e di revocare lo sciopero proclamato per il 7 novembre 2024 – spiega Roberto Fallara, segretario regionale Uiltucs con delega al Ponente Ligure - Questo anche a fronte di un nuovo incontro tra direzione aziendale e parte sindacale previsto per il prossimo 19 novembre. Se gli accordi previsti dovessero essere disattesi, verranno attivate tutte le iniziative sindacali utili, anche presso le sedi istituzionali competenti, a rappresentare il disagio vissuto da chi presta servizio di vigilanza all’interno del Casinò di Sanremo”.