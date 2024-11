Sanremo: mancano tre milioni di euro per ferie non godute e contributi, i sindacati Ugl, Uil e Ulas chiedono un intervento della Casinò Spa

Servono circa tre milioni di euro per i mancati versamenti delle ferie non godute e per i contributi all'Inps per i dipendenti. Proprio per questo tre sindacati scendono sul piede di guerra e chiedono un intervento della Casinò Spa. Nei giorni scorsi, infatti, le sigle Ugl, Uil e Ulas hanno inviato una lettere all'azienda per chiedere la riunione della commissione per analizzare una situazione che preoccupa non poco i lavoratori.

"Abbiamo inviato una missiva condivisa all’Azienda - dicono le tre sigle sindacali - per sollecitare l’immediata convocazione della Commissione preposta alle definizione delle questioni inerenti le differenze retributive e contributive; una problematica di interesse per tutti i Dipendenti della Casa da Gioco. Le sigle sindacali auspicano una risoluzione in tempi brevissimi, che consenta di riprendere al più presto l’attività gestionale ordinaria la quale, altrimenti, rischierebbe di risultare ingessata".

Le associazioni sindacali si sono mosse per cercare di risolvere la questione riguardante mancati versamenti di ferie non godute e contributi all’Inps per tutti i dipendenti, una somma che ad oggi si stima aggirarsi intorno ai tre milioni di euro.