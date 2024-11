Sanremo: incontro tra Cgil e Cisl con la direzione del Casinò, accordo trovato e sciopero della sicurezza revocato

E’ stato revocato lo sciopero dei dipendenti della ‘Skp Security’, che garantiscono il servizio di sicurezza al Casinò di Sanremo.

E’ terminata nel tardo pomeriggio la riunione tra le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl e la direzione della casa da gioco matuziana, durante la quale è stato raggiunto un accordo di massima. Lo sciopero che Filcams e Fisascat avevano proclamato per giovedì è stato pertanto revocato.

Le parti si sono date appuntamento per lunedì prossimo, quando si incontreranno ancora per formalizzare la regolamentazione di una commissione interna, prevista al fine di coadiuvare l'azienda nella gestione delle problematiche emerse.

Sono poi in via di calendarizzazione ulteriori incontri futuri per la realizzazione di un prossimo accordo integrativo.