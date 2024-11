Ospedaletti, riparazione urgente della fibra ottica: ripristinato il sistema di videosorveglianza in Piazza Europa

Il Comune di Ospedaletti ha approvato un intervento urgente per la riparazione della fibra ottica del sistema di videosorveglianza di Piazza Europa, danneggiato a causa delle forti piogge delle ultime settimane. L'incarico è stato affidato alla ditta Tecno World 2 di Albenga, già responsabile della manutenzione ordinaria del sistema, per un importo di 900 euro, a cui si aggiunge l’IVA al 22%, per un totale di 1.098 euro.

L’amministrazione ha deciso di intervenire con urgenza per ripristinare il collegamento tra la piazza e il centro di controllo situato presso i locali della Polizia Locale in Corso Regina Margherita. Questo sistema di videosorveglianza è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e il monitoraggio di aree sensibili della città.