Sanremo: approvato il nuovo progetto per il restyling dei giardini Regina Elena, rispettate le richieste della nuova amministrazione

L’Amministrazione comunale di Sanremo, nell’ultima riunione di Giunta che si è svolta ieri, ha definitivamente approvato il progetto per la conservazione dei pini e il rifacimento della pavimentazione dei Giardini Regina Elena, luogo particolarmente amato dai sanremesi e soprattutto da quelli che vivono nel centro storico matuziano. Il nuovo progetto, particolarmente discusso negli ultimi mesi da ambientalisti e proprio dai residenti, riguarda il salvataggio delle piante e un attento rifacimento della pavimentazione che non sarà invasiva per gli storici pini presenti.

L’intervento, del valore di 700mila euro, era stato disegnato dall’architetto torinese Agostino De Ferrari ed è ora stato redatto dall’architetto Ester Bongiovanni. Per i giardini era previsto un ritorno all’antico, all’origine dell’800, mentre ora è stato rivisitato secondo le richieste dell'Amministrazione matuziana. Sulle fasce verso San Costanzo è previsto il ripristino dei camminamenti e delle aree verdi, mentre la parte più importante dell’intervento sarà sul belvedere di fronte alla fontana dei giardini, già al centro di un restyling. Sarà implementata la vegetazione oltre alle aree gioco con intrattenimenti anche più piccoli che si andranno a integrare con il percorso calviniano.

L’intervento è stato finanziato grazie al piano ‘Pinqua’ (Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare) di Regione Liguria. La fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre del 2025 e il collaudo per il marzo successivo.