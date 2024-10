Elezioni Regionali 2024: in calo l'affluenza, scende del 2,66% nella nostra provincia e dello 0,90% in Liguria

Tranne la provincia di Genova, affluenza al voto in calo in Liguria per le elezioni regionali che hanno visto l’apertura dei seggi questa mattina alle 7.

Il dato regionale vede il 13,06% dei votanti che alle 12 si sono recati alle urne, ovvero lo 0,90% in meno rispetto a quattro anni fa.

Nella nostra provincia il calo è più sensibile con l’affluenza pari al 10,31%, rispetto al 12,97% del 2020 (-2,66%). A Savona, dove il voto deve fare anche i conti con i danni da maltempo in diverse zone, l’affluenza è stata del 12,23% rispetto al 14,67% (-2,44%). Infine a La Spezia si è arrivati all’11,94%, ovvero l’1,14% in meno del 13,08 registrato alle 12 nel 2020.

(Sotto l'affluenza comune per comune, scaricabile)