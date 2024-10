Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Liguria per le elezioni regionali, si vota fino alle 15 e dalle 16 la diretta su Sanremo News

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Liguria per le elezioni regionali. Si vota fino alle 15 per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo le dimissioni seguito alle inchieste giudiziarie. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.

In calo l’affluenza alle urne anche alle 23: hanno votato il 34,68% degli elettori, alle regionali del 2020 erano stati il 39,80%. Particolarmente marcato il calo in provincia di Imperia, ferma al 27,15% contro il 37,15% (meno 10%) ma anche in quella di Savona, dove ha votato il 31,55% degli elettori rispetto al 41,18% di quattro anni fa. Alla Spezia invece ha votato il 35,60% contro il 39,47% e a Genova il 37,34% contro il 40,09%.

In attesa del dato definitivo delle 15, ricordiamo ai nostri lettori che vorranno seguire lo spoglio dei voti, il nostro giornale sarà in diretta dalle 16 con risultati, commenti ed interviste in diretta da Sanremo, Imperia, Savona e Genova. La trasmissione sarà condotta da Gianni Micaletto e all’interno sono previsti molti ospiti della politica provinciale e regionale. La trasmissione sarà visibile sulle home page dei nostri giornali, su Facebook e YouTube ma anche sugli ‘Smart Tv’, ovvero quelle televisioni predisposte proprio alla visione di YouTube.

Basterà aprire l’applicazione, cercare Sanremo News ed aprire la diretta per seguire la trasmissione elettorale.