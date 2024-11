Elezioni Regionali: ecco i candidati della nostra provincia al voto, domani dalle 16 la 'Diretta elettorale' sul nostro giornale (Foto)

Urne aperte dalle 7 per le elezioni regionali che porteranno all’elezione del nuovo Governatore della Liguria e, ovviamente dell’intero Consiglio regionale.

Per la nostra provincia, oltre all’attesa di chi sarà il nuovo presidente, anche quali candidati raggiungeranno la poltrona di consigliere. Molti sono in lizza e, questa mattina tutti di buon’ora sono andati ad esprimere la propria preferenza.

In attesa del primo dato sull’affluenza alle 12, ricordiamo ai nostri lettori che vorranno seguire lo spoglio dei voti nella giornata di domani (dalle 15 quando chiuderanno le urne) il nostro giornale sarà in diretta dalle 16 con risultati, commenti ed interviste in diretta da Sanremo, Imperia, Savona e Genova.

La trasmissione sarà condotta da Gianni Micaletto e all’interno sono previsti molti ospiti della politica provinciale e regionale. La trasmissione sarà visibile sulle home page dei nostri giornali, su Facebook e YouTube ma anche sugli ‘Smart Tv’, ovvero quelle televisioni predisposte proprio alla visione di YouTube.

Basterà aprire l’applicazione, cercare Sanremo News ed aprire la diretta per seguire la trasmissione elettorale.

(Nelle foto alcuni dei candidati della nostra provincia, al momento del voto)