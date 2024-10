Elezioni Regionali: urne aperte sino alle 23 e domani fino alle 15, ecco il vademecum per votare senza errori (Video)

Urne aperte sino alle 23 per eleggere il nuovo consiglio della Regione Liguria ed ecco un vademecum per il voto. Gli elettori dovranno recarsi nella sezione indicata sulla tessera elettorale. Per votare, occorrono tessera elettorale e documento di identità. In caso di spazi esauriti per le timbrature sulla tessera, è possibile richiederne una nuova presso l’ufficio elettorale comunale, aperto per tutta la durata delle votazioni.

La ricevuta della richiesta della Carta d’Identità Elettronica è accettata in mancanza della carta. Verrà consegnata una scheda verde con i candidati alla presidenza della Regione e le liste provinciali a sostegno.

Si può votare: solo per una lista, apponendo una “X” sul simbolo della lista (il voto andrà al presidente collegato); sia per una lista che per un candidato presidente (una “X” su ciascuno); solo per il presidente, facendo una “X” sul nome e, in questo caso, il voto sarà valido unicamente per il presidente, senza essere trasferito a nessuna lista. È ammesso il voto disgiunto (candidato e lista non collegata). Gli elettori avranno anche la possibilità di esprimere fino a due preferenze per i candidati alla carica di consigliere regionale della stessa lista, a patto che le preferenze siano per candidati di sesso diverso.

Trenitalia, Italo, Trenord, la Compagnia Italiana di Navigazione e ItaAirways offrono sconti su biglietti di andata e ritorno, con agevolazioni fino al 70% per treni e navi e del 40% per voli (massimo rimborso 40 euro). Riduzioni anche sulle tratte autostradali gestite da Aiscat e Anas. Gli elettori con gravi infermità possono votare a domicilio previa richiesta. Gli elettori con impedimenti fisici possono essere accompagnati da una persona di fiducia. I ricoverati in ospedali o case di cura possono votare nella struttura, previo accordo col Comune di residenza. Domani si potrà ancora votare dalle 7 alle 15.