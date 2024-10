Elezioni regionali, l'appello al voto dei candidati di AVS: "Abbiamo l’occasione di sbaraccare una classe dirigente in totale continuità con Toti"

Siamo all’ultimo giorno di campagna elettorale. Una campagna breve ma intensa in cui si sono delineate con chiarezza le alternative cui si trovano di fronte le elettrici e gli elettori liguri. Continuare così con una sanità sfasciata e privatizzata, con una società in cui aumentano i poveri e non c’è futuro per le giovani generazioni, oppure raccogliere le energie e cambiare.

Andrea Orlando, il candidato presidente della coalizione progressista, in questo mese ha spiegato, in modo concreto e appassionato, che cosa intende fare per la Liguria nella prossima legislatura. Andrea ha presentato misure concrete immediate e una visione a medio termine per risollevare la Liguria da un destino di marginalità . Il nostro candidato presidente ha anche l’ esperienza e la competenza per realizzare quel che promette. È una grande occasione per noi liguri che ci auguriamo non vada sprecata.

Per questo bisogna andare a votare, anche se il tempo non sarà favorevole, perché mai come in questa campagna elettorale è stata chiara la posta in gioco ed è stato altrettanto chiaro che non è vero che “sono tutti uguali”, che votare è inutile. Abbiamo l’ occasione di sbaraccare una classe dirigente, quella di cui Bucci è espressione, in totale continuità con Toti e con l’ eterna complicità tra politica e affari. Non sprechiamola.

Ti chiediamo anche di votare, tra i partiti della coalizione che appoggia Orlando, per Alleanza Verdi Sinistra perché siamo la forza più coraggiosa e coerente dello schieramento: radicale nelle proposte programmatiche e nello stesso tempo sempre unitaria.

Lo abbiamo dimostrato nelle nostre battaglie in tutta la provincia e nel consiglio comunale di Imperia per l’ acqua pubblica, per trasporti pubblici estesi e funzionanti, per la difesa del territorio contro gli scempi della speculazione edilizia.

I nostri candidati e candidate in provincia di Imperia -Jacopo Colomba, Roberto Amoretti, Daniela Lantrua, Marcella Rognoni – impersonano nelle loro scelte di vita e nell’impegno politico proprio questa fisionomia di Alleanza Verdi Sinistra.

Perciò per la sanità pubblica e universale, per il salario minimo regionale e un lavoro stabile, per il territorio difeso e protetto dalla crisi climatica, per una industria sostenibile, contro ogni discriminazione, Il 27 e 28 ottobre a dateci fiducia, andate a votare Alleanza Verdi Sinistra – Andrea Orlando Presidente.