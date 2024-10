Sanremo: mercoledì prossimo alle 17.30 torna a riunirsi il consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

Mercoledì 23 ottobre alle 17:30 avrà inizio il consiglio comunale cittadino, in una seduta che vedrà un'importante novità: come primo punto del programma è infatti prevista la ratifica dell'ingresso in amministrazione di Desiree Negri, a seguito della sentenza del Tar regionale, che andrà a sostituire Giovanna Negro.

Altro tema cardine riguarderà il bilancio, a cominciare dall'approvazione del bilancio consolidato per il 2023 del Comune e delle partecipate (Casinò, Amaie, ...) che, nel documento che sarà presentato in aula, presenterà un totale attivo di 543 milioni di euro circa, di cui il netto è di quasi 400 milioni. La pratica avrà il visto favorevole del Collegio dei revisori (del quale sarà soggetta a votazione la scelta del nuovo presidente) visto che non si sono vste anomalie. Nella discussione si affronterà anche l'adeguamento del bilancio del prossimo triennio, discusso durante il consiglio di fine luglio, adeguandolo ai progetti legati al Pnrr, che porterà inevitabilmente a variazioni.

Sarà poi presentato il nuovo regolamento, sulle norme legate all'assistenza scolastica, che vedrà cambiamenti principalmente legati ad aggiornamenti della nomenclatura, eccezion fatta per la variazione sul sistema di trasporto scolastico, che prevederà lo scuolabus gratuito ai bambini portatori di disabilità, una modifica che, sottolinea il vicesindaco Fulvio Fellegara, porterà alle casse del Comune una diminuzione dei ricavi di 2500 euro, una cifra che non andrà a influire sul bilancio dell'amministrazione.

Altri punti in oggetto saranno il riconoscimento di debiti fuori bilancio, l’istituzione del volontariato civico comunale, con la definizione di un regolamento e la comunicazione da parte del sindaco delle linee programmatiche del mandato amministrativo 2024-2029, nell’ambito del controllo strategico e di gestione.