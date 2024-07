Sanremo: approvate in consiglio comunale le misure degli equilibri di bilancio (Foto)

Si è tenuta a Palazzo Bellevue la prima riunione del consiglio comunale (escludendo la seduta di insediamento).

Si tratta della prima in cui il consiglio si trova a discutere in seguito alle riunioni delle commissioni consiliari.

Come primo punto è stato annunciato l'incarico per il consigliere Mascelli di affiancamento all'assessorato per questioni di carattere sanitario.

"La salute non è un compito facile - ha detto nel suo intervento - se guardiamo il funzionamento del sistema sanitario nazionale si notano delle criticità. Si vedono carenze nel livello delle risorse umane, numericamente insufficienti. Mai come in questo periodo si ente la necessità una collaborazione tra sistema sanitario e sistema sociale. Ricordiamo che secondo l'Oms salute non è assenza di malattia, ma benessere in senso ampio. Mi adopererò a cercare di portare il mio apporto a promuovere la cultura della prevenzione, soprattutto considerando il futuro dei nostri giovani".

Una volta risolta la pratica si è affrontato in consiglio quello che era considerato il tema principe: gli equilibri di bilancio, affrontato durante la prima riunione della commissione consiliare. L'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei ha esposto a tutti gli assessori quelli che saranno gli impegni di spesa dell'amministrazione, come i fondi a disposizione del Comune saranno utilizzati, che riguarderanno manutenzioni di immobili, strade (2 milioni per asfalti), arredo urbano e parcheggi (803 mila euro) al turismo (1 milione e 172 mila euro), al personale (più 275 mila euro nel 2024) fino al verde (più 212 mila) e Demanio (più 48 mila). Sbezzo Malfei ha poi sottolineato l'importanza del monitoraggio costante di utilizzo dei fondi a disposizione, in modo da poter procedere a ottimizzare là dove si rivelino lacune, sottolineando che gli impegni di pesa devono trovare risoluzione entro la fine dell'anno in corso. Per quanto riguarda l'incremento delle entrate l'assessore ha presentato la nuova aliquota per il Casinò valida per il 2024. Alla pratica degli equilibri di bilancio è stata poi aggiunto un emendamento riguardante il rifornimento idrico della frazione di Bevino. Al momento della votazione la minoranza si è assentata dall'aula, ma il risultato ha visto praticamente l'unanimità dei presenti approvare il piano per gli equilibri di bilancio e l'immediata eseguibilità.

A seguire si è parlato dei due debiti fuori bilancio, relativi a spese legali contratte dal Comune nel 2019, per il settore risorse umane e quello anagrafe. Anche in questo caso è arrivata l'approvazione.

A prendere la parola è stato poi il sindaco Mager, per la scelta dei rappresentanti del Comune in società, enti, aziende e istituzioni. Le linee guida che il primo cittadino ha enunciato sono stati l'assenza di precedenti penali e mancanza di conflitti d'interesse. Non indicati requisiti accademici necessari, ma nella scelta di terrà conto "dei requisiti professionali e della serietà".

Successivamente si è discusso sul riorganizzare il sistema delle agevolazioni fiscali legate alla tassa dei rifiuti, con le modifiche che prevedono l'introduzione di fasce di reddito su cui basarsi per concedere agevolazioni ed esenzioni.