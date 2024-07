Sanremo: la frazione di Bevino non è raggiunta dall'acquedotto, ordine del giorno di Alessandro Il Grande

Il presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, insieme ai capigruppo di maggioranza ha presentato un ordine del giorno per l’approvvigionamento idrico nella frazione matuziana di Bevino, poco sotto San Romolo. L'emendamento è stato enunciato dal consigliere Silvana Ormea.

La frazione è infatti abitata da diverse famiglie, le cu abitazioni si approvvigionano di acqua non potabile da occasionali sorgenti di che, come verificatosi negli ultimi anni, più volte non sono state in grado di soddisfare il fabbisogno giornaliero e neppure garantire una forma di riserva idrica nei numerosi serbatoi esistenti. Nella frazione esiste anche un'attività di agriturismo che ha continua frequentazione da parte di turisti italiani e stranieri.

Nel documento Il Grande e i capigruppo chiedono al Sindaco e alla Giunta di attivarsi verso il Commissario ad acta Claudio Scaiola e Rivieracqua, affinché la frazione di Bevino venga dotata di un impianto di approvvigionamento idrico pubblico in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini di Sanremo che vi risiedono o soggiornano nell’agriturismo.

Negli ultimi anni il Comune di Sanremo ha realizzato, in collaborazione con Amaie e con Rivieracqua, un impianto di approvvigionamento idrico che serve in toto la frazione di San Romolo, poco sopra Bevino. Le condizioni climatiche degli ultimi tempi hanno diminuito la quantità di apporto, rendendo sempre assai più difficile il garantire un continuo apporto di acqua.

Al momento Bevino non è dotata di un impianto di approvvigionamento idrico pubblico e le famiglie residenti non fanno parte degli utenti serviti dall'attuale gestore. Il Comune, dopo il passaggio delle competenze, ha perso competenza in materia di servizio idrico integrato, oggi affidata a Rivieracqua. E’ quindi fondamentale che il Comune di Sanremo intervenga per chiedere l'inserimento nel Piano d'Ambito dell'investimento necessario a dotare la frazione di Bevino di un impianto di approvvigionamento idrico pubblico.