San Bartolomeo al Mare, successo per l'iniziativa con il candidato governatore Orlando

Si è svolta con grande successo l’iniziativa a sostegno della candidatura di Andrea Orlando a San Bartolomeo al Mare, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, tra cui numerosi amministratori del Golfo Dianese. L’evento ha avuto come ospite d’onore l’europarlamentare Giorgio Gori, intervenuto per sostenere il programma del Partito Democratico e dialogare con i cittadini.

Tra i temi centrali dell’incontro sono state presentate le proposte programmatiche del PD, come il rilancio della sanità pubblica, una gestione più efficiente del trasporto pubblico e il miglioramento del servizio ferroviario, temi cruciali per il territorio e al centro del dibattito regionale.

L’incontro è stato un’importante occasione di confronto e di ascolto per raccogliere le istanze del territorio e per presentare le idee del Partito Democratico per il futuro della regione.