‘CocktailsMania CNA Imperia – Winter Edition’: il corso pratico per giovani aspiranti barman, tra passione e professione

Hai mai pensato di lavorare in un ambiente dinamico, creativo e divertente, come quello del bartending? Vuoi imparare a creare cocktail spettacolari che lasciano tutti a bocca aperta, magari aggiungendo un tocco personale alle tue creazioni? CNA Imperia ha la soluzione perfetta per te!

Dopo il successo delle edizioni passate, torna “CocktailsMania CNA – Winter Edition”, un corso intensivo e pratico di 10 ore che ti porterà dritto al cuore del mondo del bartending. Non stiamo parlando solo di un corso per professionisti: questo è un percorso che può trasformare una tua passione in un’abilità vera, che tu voglia intraprendere una carriera o semplicemente divertirti a creare drink straordinari per i tuoi amici e familiari.

A chi è rivolto questo corso?

· A chi sogna di diventare un barman professionista: Se hai sempre desiderato lavorare dietro al bancone di un locale o aprire il tuo bar, questo corso ti fornirà le competenze pratiche e necessarie per partire con il piede giusto. Imparerai non solo le tecniche, ma anche come rendere ogni cocktail un’esperienza indimenticabile.

· A chi ha già un bar o lavora nel settore: Se già operi nel mondo della ristorazione, sai quanto sia importante offrire cocktail di alta qualità per attirare e fidelizzare i clienti. Con questo corso potrai aggiornarti sulle nuove tecniche di miscelazione e dare un tocco di originalità alla tua offerta.

· A chi ha una passione per il mondo dei cocktail: Anche se non pensi di trasformare questa passione in un lavoro, il bartending è un’arte che può arricchire la tua vita sociale e aggiungere un tocco speciale a qualsiasi occasione. Immagina di essere il protagonista delle serate con gli amici, capace di creare cocktail personalizzati e unici!

Perché scegliere “CocktailsMania CNA”?

Questo corso non è la solita lezione teorica. Tutto quello che imparerai sarà subito pratico e applicabile. Ogni incontro è strutturato per farti lavorare con le attrezzature reali del bartender, imparando le tecniche e le competenze che potrai mettere in pratica immediatamente. Ecco cosa ti aspetta:

1. Strumenti del mestiere: Scoprirai quali sono le attrezzature essenziali per un barman e come utilizzarle correttamente per ottenere risultati perfetti in ogni drink. Imparerai a maneggiare lo shaker, il mixing glass, il bar spoon e tutto ciò che ti serve per diventare un bartender completo.

2. Tecniche di miscelazione: Ti sei mai chiesto come i barman riescano a far sembrare tutto così semplice? Grazie al nostro corso, imparerai le tecniche fondamentali: il build, il shake, lo stirring, e persino il misterioso throwing, una tecnica che rende i cocktail un vero spettacolo da guardare!

3. Il ghiaccio, un ingrediente fondamentale: Potrebbe sembrare banale, ma il ghiaccio è uno degli elementi più importanti per un cocktail perfetto. Scoprirai le diverse tipologie, le forme e le temperature giuste per esaltare i sapori di ogni drink.

4. 20 cocktail iconici: Sotto la guida del rinomato bartender Antonio Mandica, con più di 25 anni di esperienza, imparerai a preparare 20 cocktail tra i più richiesti in inverno. Dai classici intramontabili alle creazioni più originali, ogni drink sarà svelato nei minimi dettagli, con numerosi “trucchi del mestiere” che faranno la differenza. Mandica ti mostrerà dal vivo come preparare questi cocktail e condividerà con te i segreti per renderli davvero indimenticabili.

5. Personalizzazione e creatività: Ma non finisce qui. Uno dei segreti per distinguersi come barman è la capacità di personalizzare ogni drink, adattandolo ai gusti del cliente o all’atmosfera del momento. Ti insegneremo come usare prodotti locali per rendere ogni cocktail un’esplosione di sapori unici, creando così un’esperienza davvero speciale per chi lo assaggia.

Impara divertendoti, condividi la tua passione!

Oltre all’aspetto formativo, questo corso è un’esperienza divertente e coinvolgente. Avrai l’opportunità di sperimentare, di giocare con gli ingredienti e di scoprire quanto può essere appagante creare qualcosa di speciale con le tue mani. Il bartending è un’arte che si impara con pratica e dedizione, ma è anche un modo di esprimere la tua personalità e creatività. E che tu voglia farne una carriera o mantenerlo come un hobby, potrai rendere uniche le tue serate e quelle dei tuoi amici!

Date e dettagli del corso:

Il corso si terrà presso la Sede CNA di Sanremo, in Via Bartolomeo Asquasciati 12, nel cuore della città. Le lezioni si svolgeranno in 5 giornate: il 2, 4, 9, 11 e 16 dicembre, con orario 14:30 - 16:30. In totale, 10 ore di formazione intense e divertenti, pensate per darti tutte le competenze necessarie per entrare subito nel mondo del bartending.

Al termine del corso, riceverai un attestato di partecipazione che potrai aggiungere al tuo curriculum o semplicemente tenere come ricordo della tua esperienza!

Iscrizioni e informazioni:

I posti sono limitati, quindi non aspettare troppo! Prenota il tuo posto e preparati a entrare in un mondo fatto di creatività, divertimento e sapori inimitabili. Che tu voglia diventare un barman professionista o imparare per puro piacere, questa è l’occasione perfetta per te.

Per iscriverti o per maggiori informazioni, contattaci al 347 2915873 o scrivi a vazzano@im.cna.it.