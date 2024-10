Sanremo, il Premio Tenco festeggia 50 anni: presentata in Comune la nuova edizione (Foto e video)

Il prestigioso Premio Tenco, riconoscimento ambito nel panorama della canzone d’autore, celebra quest’anno il suo cinquantesimo anniversario. Un traguardo importante per una manifestazione che, dal 1974, premia gli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Per questa occasione speciale, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà le tre serate clou il 17, 18 e 19 ottobre, accogliendo un parterre di artisti e ospiti di grande rilievo.

Il Premio Tenco 2024 verrà conferito a quattro grandi nomi della musica italiana: Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Mimmo Locasciulli e Teresa Parodi, artisti che nel corso delle loro carriere hanno saputo apportare un contributo significativo alla Canzone d'Autore mondiale. Oltre a loro, il Club Tenco ha deciso di assegnare il Premio Tenco all'operatore culturale a Caterina Caselli, una figura di spicco nel panorama musicale italiano per il suo ruolo di talent scout e produttrice.

In questa edizione speciale, il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per sostenere gli artisti che lottano per i diritti umani e la libertà d'espressione, sarà conferito a Toomaj Salehi, il rapper iraniano condannato a morte con l’accusa di “corruzione sulla terra” da un tribunale rivoluzionario. Una scelta che sottolinea l’impegno del Club Tenco nel dare visibilità a chi, mettendo a rischio la propria vita, combatte per la libertà.

Nell’anno del cinquantenario, verrà inoltre assegnato il Premio Siae a Ivan Graziani, musicista e cantautore che partecipò alla prima edizione del 1974, rendendo omaggio alla storia del Premio Tenco e alla sua lunga tradizione di promozione della musica d’autore.

Il 17 ottobre, durante la prima serata, il palco dell’Ariston sarà anche il luogo della consegna delle Targhe Tenco 2024, annunciate lo scorso luglio. Ecco i vincitori delle Targhe Tenco di quest’anno:

Miglior Album in Assoluto : È inutile parlare d'amore (Woodworm, Distribuzione Universal) di Paolo Benvegnù.

: (Woodworm, Distribuzione Universal) di Paolo Benvegnù. Migliore Canzone Singola : La Mia Terra (Carosello Records) di Diodato.

: (Carosello Records) di Diodato. Miglior Album di Interprete : Hasta Siempre Mercedes (BMG) di Simona Molinari.

: (BMG) di Simona Molinari. Miglior Album in Dialetto (o Lingua Minoritaria Parlata in Italia) : Assamanù (Cassis Publishing) di Setak.

: (Cassis Publishing) di Setak. Miglior Album Opera Prima : Curami l'anima (Squilibri Editore) di Elisa Ridolfi.

: (Squilibri Editore) di Elisa Ridolfi. Miglior Album a Progetto: Sarò Franco. Canzoni inedite di Califano (Azzurra Music), prodotto da Alberto Zeppieri.

Le Targhe Tenco, assegnate dal 1984, premiano i migliori dischi dell’anno di Canzone d’Autore pubblicati tra il 1° giugno 2023 e il 31 maggio 2024. Le opere candidate sono valutate da una giuria composta da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco. Quest’anno la partecipazione è stata particolarmente elevata, con un record di 239 votanti nella fase del ballottaggio.

Ad arricchire ulteriormente le tre serate del Premio Tenco 2024, tanti ospiti speciali si alterneranno sul palco. Tra loro il fondatore del gruppo rock russo JuriIj Ševcuk, che ritirerà il Premio Tenco 2022, insieme a Tosca, Francesco Tricarico, Filippo Graziani, Michele Staino, Fabrizio Mocata, Gianni Coscia, Waine Scott, Kento e Irene Buselli. A condurre la manifestazione saranno Francesco Centorame e Antonio Silva.

La scenografia di questa edizione sarà curata dall’artista Valerio Berruti, noto per la sua capacità di evocare il mondo dell’infanzia attraverso l’uso dell’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione, creando un ambiente sospeso e onirico che ben si sposa con lo spirito del Premio Tenco.