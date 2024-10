50° Premio Tenco, da Berrino a Piana passando per Mager: "Con la rassegna valorizziamo la musica d'autore"

Durante la presentazione ufficiale del 50° Premio Tenco, una delle rassegne più prestigiose dedicate alla canzone d’autore, si è levato a gran voce l’appello per una maggiore valorizzazione di questo genere musicale, da sempre parte integrante del patrimonio culturale italiano. A farsi portavoce di questo importante messaggio sono stati il senatore Gianni Berrino, il presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana e il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, che hanno ribadito l’importanza di ripartire proprio dal cinquantenario del Premio Tenco per riaffermare la centralità della canzone d’autore in Italia.

Secondo il senatore Gianni Berrino, la canzone d’autore non è solo una forma di espressione musicale, ma anche un mezzo potente per raccontare storie e dare voce a sentimenti e realtà sociali. Il Tenco, invece, è una delle vetrine migliori per la città ligure. “Un ottimo modo per Sanremo per farsi conoscere in Italia e all'estero, in quanto, lo ricordo, il Tenco va in 'tournee' da diversi anni” ha affermato Berrino durante la conferenza. Il senatore ha sottolineato come la cultura e la musica possano essere strumenti fondamentali per la crescita della Città dei Fiori e del Paese, e che è necessario tutelare questo patrimonio artistico.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Alessandro Piana, presidente facente funzioni della Regione Liguria, che ha voluto ricordare come la Liguria sia terra natale di alcuni dei più grandi cantautori italiani, da Fabrizio De André a Luigi Tenco, e come il Premio Tenco rappresenti una vetrina importante per far conoscere il valore della musica d’autore non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. “Il cinquantenario del Tenco non è solo un anniversario da celebrare, ma un’occasione per riflettere sul ruolo della musica d’autore e per rilanciare questo genere che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e dell’intero Paese. Al Tenco viene celebrata la buona musica, non soltanto dal punto di vista della musicalità ma soprattutto dai testi. Oggi più che mai c'è bisogno di testi che abbiano una certa concretezza e un certo spessore, laddove si assiste a esibizione di artisti discutibili. Credo sia importante celebrare chi ha fatto la storia della musica italiana come Luigi Tenco” ha detto Piana.

Anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha espresso la sua convinzione sulla necessità di mantenere viva l’eredità della canzone d’autore, specie in una città come Sanremo, legata indissolubilmente alla musica attraverso il Festival della Canzone Italiana e il Premio Tenco. “Sanremo è la culla della musica d’autore e del Festival di Sanremo. Dobbiamo continuare a sostenere e valorizzare questo patrimonio immateriale, in un momento in cui la musica può essere non solo intrattenimento, ma anche un veicolo per la riflessione e il cambiamento sociale”.

Il 50° Premio Tenco diventa così un punto di ripartenza, un’occasione per ribadire quanto la canzone d’autore sia importante per il tessuto culturale del nostro Paese. La rassegna, dedicata alla memoria di Luigi Tenco, ha sempre avuto l’obiettivo di dare spazio ai cantautori che, attraverso le loro parole e melodie, hanno raccontato l’Italia e il mondo, contribuendo a far crescere la consapevolezza sociale e culturale. In un panorama musicale sempre più dominato da tendenze commerciali e brani usa e getta, la canzone d’autore, con la sua ricchezza di contenuti e la sua capacità di toccare corde profonde, rimane un baluardo della qualità artistica. Grazie all'impegno delle istituzioni e all'energia del Premio Tenco, questo patrimonio sarà difeso e valorizzato anche per le future generazioni, come simbolo della cultura musicale italiana.