Triora si prepara alla Calata della Croce: questa sera la suggestiva celebrazione liturgica nel cuore del borgo antico (Foto)

Torna questa sera, l’appuntamento con uno degli eventi più suggestivi e intensi della Settimana Santa in Liguria: la Calata della Croce di Triora. Alle ore 21, tra le pietre antiche del borgo dell’Alta Valle Argentina, prenderà vita la tradizionale rappresentazione liturgica della deposizione di Cristo, una cerimonia che affonda le radici nel Medioevo e che ancora oggi coinvolge profondamente l’intera comunità.

La celebrazione, che si svolge lungo le vie del centro storico, ripropone con forte impatto emotivo il momento in cui Gesù viene deposto dalla croce e preparato per la sepoltura. Un rito antico e sentito, che fa della commistione tra spiritualità, teatralità e identità locale il suo tratto distintivo. A rendere unica questa rievocazione è anche il coinvolgimento diretto degli abitanti, chiamati a impersonare i protagonisti delle scene sacre in una cornice architettonica che da sola racconta secoli di storia e fede.

I vicoli di Triora, illuminati dalle luci fioche e immersi in un silenzio solenne, si trasformano in un palcoscenico naturale, dove il tempo sembra essersi fermato. L’atmosfera è resa ancora più intensa dai canti liturgici, dalle preghiere e dalle scenografie semplici ma ricche di significato.

La Calata della Croce rappresenta per Triora non solo un momento di raccoglimento spirituale in occasione del Venerdì Santo, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e di continuità tra generazioni, custodendo una tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla partecipazione viva e attenta dei suoi cittadini.

Come sempre, l’evento richiama numerosi visitatori, attratti non solo dalla spiritualità della manifestazione, ma anche dalla bellezza autentica di uno dei borghi più affascinanti dell’entroterra ligure. Una serata carica di emozione e significato, che unisce fede, cultura e territorio in un unico, potente abbraccio.