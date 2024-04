Campagna elettorale sempre più elettrizzante: in corso un nuovo sondaggio di Euromedia Research

La campagna elettorale a Sanremo inizia ad infiammarsi e, dopo i primi commenti dalle diverse fazioni, ora le dichiarazioni sono decisamente più pepate, annunciando un ultimo mese e mezzo che potrebbe infuocarsi. Senza dimenticare i sondaggi e, proprio su questi si comincia a tirare l’acqua al proprio mulino.

In attesa delle nuove presentazioni ufficiali di liste, candidati e coalizioni, che animeranno sicuramente i prossimi fine settimana, ora sul tavolo c’è un nuovo sondaggio che viene fatto in queste ore a Sanremo. Lo sta conducendo la ‘Euromedia Research’, la stessa azienda che a gennaio aveva pubblicato il primo che ha dato il ‘La’ a tutti gli altri.

Pochissime, a dire la verità, le domande che vengono fatte. La prima ovviamente riguarda la volontà o meno dell’intervistato di andare a votare. Ad eventuale risposta positiva, viene chiesto quale sia la fiducia che si pone nei candidati. Vengono elencati tutti e, per ognuno viene chiesto un giudizio da ‘Nessuna fiducia’ a ‘Totale fiducia’.

Quindi la domanda scende più nel personale e viene chiesto all’intervistato quale dei sette candidati a sindaco voterà nell’urna l’8 e 9 giugno. L’ultima domanda è un classico: “Conosce i problemi della città? Quali sono? Cosa cambierebbe a Sanremo?”.

Anche in questo caso non conosciamo il numero delle telefonate che vengono fatte in questi giorni e, soprattutto, se il sondaggio sarà pubblicato. Quella dei contatti con l’elettorato sarà sicuramente una costante da qui all’apertura delle urne.