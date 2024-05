Formazione: i rappresentanti d’istituto del Liceo Vieusseux di Imperia in visita alla sede di Regione Liguria

Dapprima negli uffici della Giunta Regionale e poi in Consiglio Regionale per assistere alla seduta odierna.

“Un modo semplice, ma efficace di avvicinare i più giovani alle istituzioni – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Ho raccolto volentieri la richiesta di visitare i nostri uffici da parte di questi ragazzi e auspico che altri studenti vengano a farci visita. Ritengo quella odierna un’occasione di confronto importante per i due rappresentanti e per i loro compagni di classe e istituto, ai quali trasmetteranno quando appreso, ma anche per noi amministratori che attraverso il dialogo con i più giovani possiamo certamente migliorare nel nostro operato”.