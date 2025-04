Riattivato il presidio rurale dei vigili del fuoco a Pieve di Teco

Dopo la positiva esperienza maturata a fine anno 2024, il comando pronviciale dei Vigili del fuoco di Imperia, informa la cittadinanza che a partire da sabato 19 aprile e sino a domenica 4 maggio 2025 compresi, per 16 turni consecutivi con orario diurno, il dispositivo di soccorso provinciale dei Vigili del Fuoco verrà nuovamente potenziato con 1 squadra aggiuntiva, che sarà dislocata presso la sede del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, nel Comune di Pieve di Teco.

I compiti del Presidio VVF, oltre a quelli dell’antincendio boschivo, saranno anche quelli ordinari del Soccorso tecnico urgente e assicureranno l’intervento dei Vigili del Fuoco in tempi più celeri, per una parte dei territori interni della nostra Provincia.

Prosegue la preziosa collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che costituisce un motivo di orgoglio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e testimonia la sinergia tra i due Enti che collaborano proficuamente nell’ambito dei rispettivi compiti di soccorso alla popolazione.

Il comando porge un sentito ringraziamento "al Parco Regionale delle Alpi Liguri ed al Comune di Pieve di Teco per l’assistenza prestata sino ad ora, ma soprattutto per quella futura che, previo il completamento dei lavori di adeguamento dei locali sottostanti alla palestra Comunale di Pieve di Teco, siti in Piazza Borelli, porterà prossimamente alla apertura permanente del Presidio Rurale".