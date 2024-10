Sanremo si prepara a un altro weekend di fuoco con Premio Tenco e Rally: hotel e ristoranti già sold out

La Città dei Fiori si avvicina a un nuovo weekend da tutto esaurito grazie alla coincidenza di due grandi eventi: il Premio Tenco e il Rally. Le giornate del 19 e 20 ottobre si preannunciano già come un successo di pubblico, con numeri da capogiro che testimoniano ancora una volta la capacità attrattiva della città. A una settimana dall’arrivo di queste manifestazioni, gli hotel di Sanremo sono già tutti sold out e l’attesa cresce per un weekend che porterà ancora una volta Sanremo sotto i riflettori nazionali (e non solo).

Secondo le stime attuali, il solo Premio Tenco ha già attirato in città 1.171 presenze, con un numero destinato ad aumentare man mano che si avvicina la data d’inizio della storica rassegna dedicata alla canzone d’autore, in programma dal 17 al 19 ottobre. All’Ariston sono attese esibizioni e ospiti di rilievo che contribuiranno a rendere unica l’edizione del cinquantenario, mentre gli appassionati e i curiosi hanno già riempito alberghi e ristoranti della città.

Non è da meno il Rally di Sanremo, che, con la sua lunga tradizione e la partecipazione di numerosi team e tifosi, farà registrare circa duemila presenze per una media di 4 giorni. Anche qui le prenotazioni negli hotel e negli esercizi commerciali sono a livelli record, con il risultato che l’intera città si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della competizione sportiva e della cultura musicale.

Di fronte a chi ha sollevato perplessità per la sovrapposizione di due eventi così importanti, che rischiano di creare problemi logistici e organizzativi, l’assessore al Turismo ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi: “A me piace vedere il lato positivo e per Sanremo è quello di avere ristoranti e hotel sold out in settimana ad ottobre,” ha dichiarato. “Certo, ci sono due manifestazioni che si sovrappongono e su questo abbiamo già iniziato a lavorare, cercando di evitare il prossimo anno lo stesso problema. Ad oggi mi sento di dire che la gente che arriva qui a Sanremo trova una città piena di sole, bella e pronta ad accoglierla. Io vedo solo il lato positivo. Se il prossimo anno riusciremo ad evitare il problema e avere due settimane anziché una sold out, ancora meglio”.

Ed è quello che si auspicano gli organizzatori, a partire da Sergio Maiga: "Per noi è il primo anno che abbiamo un grande evento in contemporanea - spiega - Chiaramente era meglio mettere un evento in un weekend e l'altro in quello successivo: è ovvia che sarà un problema trovare posti in albergo, nei ristoranti e via dicendo. Noi abbiamo comunicato la nostra data un anno fa, eppure nessuno ci ha detto nulla". A tranquillizzare Maiga, però, sono i numeri. Come detto, le presenze attese in città sono le migliori da qualche anno a questa parte: "Per il rally di Sanremo questa sarà una delle annate migliori della storia recente. La piazza è ritornata ad essere una grande attrattiva sia sportiva che turistica. Se mi aspettavo questo successo? Da una parte sì, ma dall'altra proprio no in quanto si tratta di una gara che si calendarizza alla fine di diversi campionati. Eppure tra gli iscritti ci sono campioni d'Italia e piloti provenienti da mezza Europa, questo perché vincere a Sanremo è sempre importante".