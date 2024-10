Sanremo: lunedì prossimo chiude nuovamente strada Tre Ponti, riprendono i lavori di sostituzione della condotta 'Roya 1'

Terminata la stagione balneare Rivieracqua riprende lunedì prossimo i lavori di sostituzione della condotta del Roya 1 in strada Tre Ponti a Sanremo.

Si tratta di lavori fondamentali per rimettere in funzione la tubazione, ormai fuori servizio da anni a seguito delle molteplici rotture che si erano verificate. Una tubazione che, nel caso in si rompesse la seconda conduttura che viaggia a mare, lascerebbe senz’acqua buona parte della nostra provincia.

I lavori, che provocheranno la totale interruzione della viabilità sulla strada attigua alle spiagge, saranno terminati entro marzo 2025 e, subito dopo, Rivieracqua provvederà al ripristino definitivo del manto stradale su tutta strada tre ponti, in accordo con gli uffici comunali competenti.