Sanità, una commissione tra Comitato Saint Charles e direzione dell’ospedale di Bordighera: la proposta

Creare una commissione sanitaria tra il Comitato Saint Charles e la direzione dell’ospedale di Bordighera. E' l'idea proposta da Nicola Bergantino di Gvm Care & Research durante l’assemblea pubblica, organizzata oggi dal Comitato Saint Charles nella sede della Croce Rossa, incentrata sull'ospedale della città delle palme, ora pubblico a gestione privata.

Un modo per confrontarsi periodicamente con i cittadini. "Penso che tutto ciò che è aperto, sia qualcosa di visibile, quindi di positivo" - afferma a riguardo Nicola Bergantino di Gvm Care & Research - "Gli ospedali e le direzioni non sono ambienti chiusi soprattutto quando il cittadino vuole mostrare una sua proposizione o lamentela. Nello spirito che caratterizza Gvm, abbiamo sempre avuto una collaborazione attiva col territorio, quindi, un comitato che ascolti i cittadini, in un luogo così particolare, come è il Ponente ligure, aiuterebbe molto alla comprensione reciproca e, soprattutto, al miglioramento continuo dell’ospedale".

Una proposta accolta dal Comitato Saint Charles. "Avevamo intenzione di chiudere il comitato ma, vista la proposta del dottor Bergantino di fare una commissione tra comitato e Gvm, andremo avanti" - dice il presidente del Comitato Saint Charles, Donato Basilii.