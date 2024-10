Bordighera, ospedale pubblico a gestione privata: "Una scelta politica vincente da salvaguardare" (Foto e video)

"L'ospedale pubblico a gestione privata a Bordighera è stata una scelta politica vincente che è da salvaguardare". E' stato sottolineato nel corso di un'assemblea pubblica, organizzata oggi dal Comitato Saint Charles nella sede della Croce Rossa, incentrata sull'ospedale di Bordighera, ora pubblico a gestione privata, che è tornato ad avere nuovi reparti e servizi d'eccellenza. Un risultato reso possibile grazie all'impegno e alla determinazione dei diciotto sindaci del comprensorio e della Regione Liguria.

Un sogno diventato realtà per il Comitato Saint Charles, che per anni ha combattuto per avere un ospedale pubblico efficiente a Bordighera. "Ringraziamo i politici, locali e regionali, e la Gvm Care & Reserch che hanno creduto nel progetto permettendo al comprensorio intemelio di riavere un ospedale con reparti nuovi e servizi d'eccellenza, come la radiologia che lavora anche per ridurre le liste d'attesa o l'endoscopia funzionante da due settimane" - afferma il presidente del Comitato Saint Charles, Donato Basilii.

Un'occasione di confronto tra cittadini e rappresentanti politici, per fare il punto della situazione e trovare nuovi spunti per migliorare i servizi. Hanno preso parte all'assemblea pubblica l'assessore regionale Marco Scajola, i consiglieri regionali Veronica Russo e Sonia Viale, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, l'assessore di Bordighera Walter Sorriento, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri, l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino, Nicola Bergantino di Gvm Care & Reserch, la volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri, cittadini, infermieri e medici dell'ospedale.

“La salvezza dell’ospedale Saint Charles di Bordighera è l’esempio di un’azione politica concreta che senza ottusità ricorre alla partnership pubblica-privata per dare alle persone risposte nell’ambito del servizio sanitario pubblico" - dice il consigliere regionale e candidata della Lega alle prossime elezioni regionali Sonia Viale che per prima ha creduto e ha combattuto per questa soluzione pubblico-privato - "Non mi stancherò di dire, che le persone che vanno nell’ospedale di Bordighera non pagano, se non il ticket, come in un qualsiasi ospedale pubblico a gestione pubblica. La disinformazione totale operata dalla sinistra che crea allarme e disinformazione è da respingere come falsa. Proprio dove governa la sinistra, infatti, la presenza del privato convenzionato è molto elevata e in percentuali maggiori che in Liguria. È ancora molto vivo il ricordo di quando in Liguria governava la sinistra che aveva chiuso sette ospedali e declassato pronto soccorso, tra cui quello di Bordighera. Le liste d’attesa e la mobilità passiva si affrontano anche con risposte concrete ampliando l’offerta sanitaria pubblica con la partnership pubblico - privato. A Bordighera si sta verificando e i numeri ci stanno dando ragione. Condivido, perché per quanto possibile lo abbiamo già fatto, quanto dice il candidato presidente Bucci: 'si riapriranno il pronto soccorso di Albenga e di Cairo. La sinistra sa solo spaventare e disinformare, mentre noi sappiamo fare'. Orlando con i suoi alleati divisi su tutti e la sanità non fa eccezione, fa solo demagogia: attacca su criticità nazionali, spacciandole per liguri e sostiene l’accorpamento delle ASL che per il nostro ponente linon va assolutamente bene. La nostra missione, da qui alla fine della campagna elettorale, è spiegare ai cittadini che non abbiamo ceduto niente: l'ospedale appartiene sempre alla città di Bordighera. La gestione privata sta abbattendo le lista d'attese, dà nuovi servizi, potrebbe essere d'esempio per la mobilità attiva e ridurre la mobilità passiva. Dobbiamo essere protagonisti della battaglia per la difesa del Saint Charles che continua a vivere grazie all'impegno della comunità".

"Abbiamo il compito di educare i cittadini sulla sanità" - afferma Nicola Bergantino di Gvm- "Il pronto soccorso deve essere usato in maniera opportuna. Il presidio di Bordighera merita di esistere anche se ci sono ancora delle cose da migliorare, sarebbe un vero peccato se qualcuno riuscisse a fare il contrario".