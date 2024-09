Vallecrosia, 'Erio' riapre in una nuova veste: sarà un locale per eventi (Foto)

Il locale di Erio Tripodi, accanto al Tempio della Canzone Italiana e al noto treno, sarà nuovamente gestito dalla famiglia. L'attività ripartirà ufficialmente sabato 12 ottobre con 'La cena animata'.

Il ristorante dell’indimenticato titolare e chansonnier Letterio Tripodi, detto Erio, riapre così in una veste diversa. "Dal 12 ottobre riapriremo il ristorante Erio con una veste diversa, sarà un locale per eventi, anche privati, per chi fosse interessato ad affittare la location" - svela Anna Tripodi, la figlia di Erio - "Faremo cerimonie, feste a tema musicali e culinarie. Il nuovo menu e le serate a tema gastronomico saranno curate dal giovane e talentuoso chef Alex Saimbene. Desideriamo che il locale, dopo circa due anni di gestione esterna, ritorni a essere un punto di riferimento per serate indimenticabili, momenti in allegria e tanta musica, anche per i più giovani. A breve pubblicheremo la programmazione degli eventi, serate a tema e dj set".

"Si riparte il 12 ottobre con cena e dopocena, si potrà infatti cantare e ballare. Per l'occasione la serata sarà animata da dj set Max Coice e dalla voce di Fulvio The Voice" - fa sapere - "La prenotazione è obbligatoria al 3283896499".