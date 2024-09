Sanremo, inaugurato il Padel Tour: l'evento è già un successo, gli spalti saranno completamente sold out (Foto e video)

Completamente... soldout. Come cantavano i Thegiornalisti qualche anno fa, anche Sanremo riscopre la magia del tutto esaurito per il suo evento di punta, il Sanremo Padel Tour - evento organizzato da 'E20 Sanremo' con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia e che andrà in scena dal 27 al 29 settembre in piazza Colombo.

La kermesse sportiva di fine settembre sarà l'ouverture di un tour di padel più ampio e che prenderà il via nel 2025, il quale si pone l'obiettivo (oltre alla promozione dello sport, della socializzazione e dell'inclusività) di ampliare il rapporto stretto e tradizionalmente intenso costruito nei decenni tra Sanremo e la Riviera dei Fiori e gli italiani attraverso i propri 'talenti': dal Festival alla classicissima di ciclismo Milano-Sanremo, dal Rallye a Sanremo in Fiore e la vasta agenda di eventi proposti in Riviera. In pratica il progetto è quello di organizzare una serie di tappe in Italia e in Costa Azzurra e, quindi, a fine anno organizzare le ‘Finals’ proprio a Sanremo con i big del padel ma anche con grandi personaggi dello sport e del giornalismo.

"Questa per noi è una novità", afferma il sindaco Alessandro Mager. "Il padel è uno sport che sta avendo una enorme diffusione. Associare il nome di Sanremo ad un evento così importante sarà un volano importante non solo per il turismo, ma anche per far avvicinare a questo sport tante persone. Sanremo ama gli sport, io amo gli sport. Sanremo si presta per il clima alla pratica sportiva durante tutto l'anno. Il nostro movimento outdoor è favoloso. Secondo me Sanremo non è solo la città della Musica, ma è anche la città dello Sport. Altre manifestazioni che il nostro assessore Sindoni sta concependo ci aiuteranno ad alzare il tasso di sportività della nostra città".

"Cosa ci ha convinto a portare il padel a Sanremo? L'aver incontrato delle persone affidabilissime. Io volevo portarlo in centro città, proprio in piazza Colombo e così è stato", ha affermato l'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni.

Come detto, la grande attesa per i fuoriclasse del padel che arriveranno a Sanremo a pochi giorni dal prossimo Mondiale di Doha porterà in piazza Colombo appassionati in arrivo dal Veneto, dalla Lombardia e dal Piemonte. Grande entusiasmo per vedere dal vivo Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), ‘Momo’ Gonzalez (11), Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), scenderanno in campo sabato 28 per un grande match al termine della quale si concederanno al rito dei selfie e delle firme di palline, magliette e tutto quanto fa autografo. E non saranno gli unici big del padel, perché nella tre giorni del Sanremo Padel Tour si accenderà il talento di due 'leyendas' mondiali della disciplina: Gaby Reca - figura memorabile del padel mondiale, pluricampione del mondo, oggi coach - e Marcela Ferrari, ex grande giocatrice, già coach di Fernando Belasteguin - il più grande giocatore di sempre e sportivo più titolato al mondo - e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari.

Un'intuizione nata oltre un anno fa, come ha spiegato l'organizzatore Fulvio Gazzola, Ad di 'E20Sanremo' e sindaco di Dolceacqua. "Ci ho pensato la prima volta esattamente un anno fa, quando Walter Lagorio, presidente di Unoenergy e sempre in prima linea per nuove idee legate al territorio, mi ha detto 'pensiamo a qualcosa di bello per Sanremo'. Mi ha dato fiducia e ho pensato a questo progetto grazie a Giacomo De Gaetano – maestro di padel FITP e nel business della disciplina - con il quale siamo andati lo scorso novembre a parlarne con Gaby Reca, ct dell'Argentina, e Marcela Ferrari, ct della nazionale italiana maschile e femminile. Sono rimasti entusiasti del progetto al punto di diventarne ambassador e da lì tutto il resto è stato un pieno di passione, lavoro e senso di squadra con sponsor e istituzioni".

Un'idea "meravigliosamente pazza" – come è stato sottolineato durante la presentazione - sviluppata con un grande lavoro di squadra, verso un obiettivo ambizioso: portare il "brand" Sanremo e la Riviera dei fiori in tutta Italia (e non solo) e ampliare il fascino costruito nei decenni dalla città attraverso i propri "gioielli": dal Festival alla classicissima di ciclismo Milano-Sanremo, dal Rallye a Sanremo in Fiore e alla ricca agenda di eventi proposti in Riviera.

L'applauso, infine, è arrivato anche da Gaby Reca, ct della nazionale argentina - ha appena diramato le convocazioni dell'Albiceleste di padel - che a un mese dai Mondiali di padel a Doha non ha voluto comunque mancare a un appuntamento che ha seguito sin dalla prima intuizione: "Gente come Fulvio e Giacomo manca nello sport, perché la prima cosa che serve è la passione, e senza passione non si può fare bene niente. Li ringrazio perché hanno fatto un lavoro incredibile alla loro prima esperienza. Ringrazio gli sponsor e il Comune di Sanremo per aver appoggiato questa iniziativa, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Sarà un evento che renderà ancora più grande Sanremo, ma anche il padel stesso".

Altra ambassador del Tour è Marcela Ferrari, ct della Nazionale italiana maschile e femminile e allenatrice di grandi campioni che, appena arrivata sul campo montato in piazza, si è guardata intorno rapita e ha notato i tanti giovani in tribuna, tra i quali alcuni pronti a provare la loro 'prima volta' con la racchetta da padel: “Quei ragazzini seduti in tribuna che seguono il clinic con i maestri in campo a far provare il nostro sport rappresentano il senso compiuto e profondo di iniziative come queste e del nostro lavoro. Il padel in piazza è un'idea bellissima, perché porta il nostro sport tra la gente consentendo a tutti di conoscerlo da vicino. E poi in un posto bellissimo come questo: è la mia prima volta a Sanremo ma certamente, dopo aver fatto un giro qui intorno, posso dire che non sarà l'ultima”.

La giornata clou del Sanremo Padel Tour è in programma domani, quando scenderanno in campo i fenomeni del padel mondiale: dal numero 4 del mondo l'argentino Federico Chingotto al numero 11, lo spagnolo 'Momo Gonzalez' e i top 50 del mondo Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), oltre ai ct Ferrari e Reca. A giocare insieme ai grandi campioni saranno anche quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis. Oltre ai 'clinic' e agli allenamenti con i campioni, Reca e Ferrari guideranno anche la speciale sfida VIP tra quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis, che pure incontreranno i tifosi dopo l'esibizione. In campo anche quattro grandi volti di Sky Sport: dalle 'voci' del padel Gianluigi Bagnulo e Alessandro Lupi, a Stefano De Grandis e Dario Massara, protagonisti di un altro match amichevole. Durante il weekend sarà presente anche l'attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi, da sempre vicina al mondo dello sport.

Nella tre giorni dedicata al grande padel mancherà il momento con i piccoli talenti - con la partecipazione di Teo Savoldi, giocatore e maestro di padel, con un gruppo di Under 8 - e le iniziative di inclusività come quella con Alessandro Ossola, atleta paralimpico dei 100 metri piani, che ha appena preso parte alla spedizione azzurra di Parigi 2024. Oltre a eccellere nell'atletica leggera, Ossola è anche presidente dell'associazione Bionic People, nonché fondatore dell'Inclusive Padel Tour, nato per la promozione dell'integrazione e della diversità.