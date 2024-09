Sanremo: le manifestazioni per allungare la stagione turistica. Gli eventi autunnali in programma finora

L'estate è ormai conclusa e con essa anche gli eventi che Sanremo organizza durante la stagione sono giunti al termine. Spazio quindi all'autunno e a quanto può arrivare da esso.

Il mese di settembre ha già visto la città diventare palcoscenico di eventi soprattutto sportivi, basti pensare al Triathlon Challenge e a Sanremo in Sport, passando poi al Padel Tour in programma nell'ultimo weekend, che ha visto in città ospiti eccellenti del mondo sportivo.

E per ottobre il calendario è già delineato con eventi durante il fine settimana, a partire dalla Volley Cup Dado Tessitore, che porterà in dote 300 tra atleti, allenatori e dirigenti (a cui andranno ad aggiungersi accompagnatori e appassionati, tutto a vantaggio delle presenze turistiche) e il tradizionale appuntamento con il Premio Tenco, che quest'anno celebra i 50 anni e si svolgerà dal 17 al 19. Nello stesso periodo, per la precisione fino al 20 di ottobre, ci sarà il Rallye, che a differenza dello scorso anno ha visto uno slittamento di circa due settimane, in un binomio che porterà in città sia appassionati di musica che di motori, per poi concludere con il Trophee Grimaldi.

Per ora, almeno a quanto riporta il calendario sul sito del Comun, il mese di novembre pare essere leggermente più carente, avendo l'1 e il 2 Xcu & Urban Downhill, il 3 a San Romolo Halloween “Piccoli Brividi" e tra il 13 ed il 16 novembre al Teatro del Casinò Festival chitarristico internazionale Città di Sanremo. Ma partendo da quanto detto ci si può aspettare che anche la seconda parte del mese vedrà manifestazioni che animeranno il territorio.