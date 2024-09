Scatta il 'mese rosa' dell'Asl 1 in tutta la provincia: quasi eliminate le liste di attesa e le 'fughe' (Foto e Video)

Scatta come ogni anno ad ottobre il mese ‘rosa’ della prevenzione a cura della Lilt, insieme all’Asl 1 Imperiese. Il mese è dedicato alla prevenzione del tumore al seno per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. Asl 1 e Lilt scendono in campo con una serie di iniziative dove ci sarà spazio per lo screening, convegni, attività fisica e tutto ciò che possa mettere al centro il benessere fisico e la prevenzione.

I numeri del tumore al seno sono sempre impressionanti. La media nella nostra provincia è di circa 250 interventi (sui 60mila nazionali) al seno ogni anno di cui circa 190 maligni. Una buona notizia arriva dalle scarsissime cosiddette ‘fughe’ fuori provincia per interventi di questo genere, quantificabili nel 5%. Importanti i numeri delle guarigioni che, oggi arrivano all’80% su scala nazionale. Chi si fa curare da una ‘breast unit’ a livello nazionale ha il 18% di possibilità di guarire.

Le attività targate Asl1, saranno le seguenti per il mese di ottobre:

- visite senologiche gratuite, per le donne over 35, ogni mercoledì di ottobre (Ospedale di Sanremo - 5° piano, Breast Unit): accesso su prenotazione, inviando una mail a r.amb.senologia@asl1.liguria.it. Fino ad esaurimento posti (una prenotazione per mail)

- Pink Point: punti di informazione e sensibilizzazione (a cura Centro Screening)

Imperia al Palasalute dalle 8 alle 12 del 7-14-21-28 ottobre

Sanremo al Palafiori dalle 8 alle 12 del 1-8-15-22 ottobre

Bordighera al presso CUP dalle 8 alle 12 del 4-11-18-25 ottobre

- Shop & Screen (in collaborazione con Confesercenti Imperia – Impresa Donna): fai la spesa e prenoti i tuoi screening (a cura Centro Screening):

Attività informative e di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica con la possibilità di prenotare gli screening presenti in ASL1;

Esecuzione dello screening rapido Epatite C e HIV (in collaborazione con il reparto Malattie Infettive - diretto dal dr. Cenderello);

Esecuzione del test di Amsler, un test di autovalutazione per la prevenzione della maculopatia: venerdì 11 ottobre allo ‘Spazio Conad’ di Via Privata Roggeri 50 a Taggia e sabato 12 ottobre al Conad di via Airenti 5 ad Imperia

- ‘Vivi in rosa’: salute, prevenzione e consapevolezza. Parliamone con gli esperti" - Evento di sensibilizzazione e informazione per la popolazione, venerdì 25 ottobre, Sanremo - Sala degli Specchi, ore 16.30-18;

- movimento e benessere: ginnastica dolce con i fiosioterapisti ASL (Sede Sala del Melograno Sanremo)

- per donne over 50 tre pomeriggi di ginnastica dolce. L'organizzazone proposta prevede in ciascuna giornata due turni da un'ora, per 10 donne. Seguiranno date e modalità di prenotazione;

Sarà presente il mezzo mobile della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, che svogerà attività di informazione e sensibilizzazione in particolare per la promozione dello screening Epatite C (obiettivo Agenda 2030);

‘Ospedale in rosa’: illuminazione per tutto il mese dell'Ospedale di Sanremo;

- Fiocchetti rosa: distribuzione in tutti gli eventi del mese di ottobre in calendario del tipico fiocchetto rosa, realizzato in collaborazione con i pazienti della Salute Mentale Asl1;

- Reparti in rosa: contest fotografico rivolto al personale Asl1 per la creazione di spazi "in rosa" all'interno di tutti i servizi ASL1, come occasione di sensibilizzazione per il personale e la popolazione sul tema del ‘Mese rosa della Prevenzione’. Le foto verranno pubblicate su rete intranet e social aziendali ed i partecipanti saranno premiati nel corso dell'evento ‘Vivi in rosa’ presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo. (In collaborazione con Confesercenti Imperia-Impresa Donna).

Le iniziative Lilt, invece, comprenderanno: in diverse località della provincia verranno illuminati di rosa dei monumenti o dei luoghi simbolo atti a testimoniare l'adesione al mese rosa, il 12 ottobre alle 15 presso la “ASD Creative” di Imperia si terrà un convegno sulla prevenzione e sugli sani stili di vita, con relatore il presidente dr. Claudio Battaglia.

In sinergia con Asl 1 visite gratuite senologiche (10 a settimana), il 13 ottobre il nono gala al Rio del Mulino di Rocchetta Nervina organizzato come ogni anno dalla Delegazione Lilt di Bordighera, incontri di Tai Chi Chuan Qi Gong tenuti dall'istruttore Rossella Piccinelli con il patrocinio di Europa Donna e organizzati da La Rinascita Lilt per sensibilizzare sul tumore metastatico. E ancora, presentazione del nuovo progetto ‘Salute in cammino’ guidato da Giuliana Amoretti, e organizzato da La Rinascita con il patrocinio di Europa Donna, convegni su prevenzione in varie località con relatore dr. Claudio Battaglia, banchetti informativi di prevenzione in varie postazioni cittadine, point informativi presso le farmacie del territorio con i volontari Lilt pronti a dare informazioni alla cittadinanza sui tumori al seno. Infine, sono in programma eventi sportivi come partite di softball, tennis o camminate e si è al lavoro per la organizzazione di un concerto benefico.

“La cultura della prevenzione – afferma il DG di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - è un'attività che Asl1 vuole diffondere sempre di più tra la popolazione, ed il nostro impegno va proprio in questa direzione. L'Ottobre Rosa fa rima con sensibilizzazione: un appuntamento importante per tantissime donne che, grazie alla sinergia tra Lilt e Asl1, possono effettuare una serie di attività riguardanti gli screening oncologici femminili”.

“Si tratta di un appuntamento fondamentale per rafforzare sempre più l’attenzione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella. Un’occasione – sottolinea il Presidente Lilt Sanremo-Imperia Dott. Claudio Battaglia - per sottolineare ancora una volta quanto sia determinante la sinergia tra terzo settore e istituzioni attraverso la condivisone di obiettivi comuni. La “Campagna Nastro Rosa è un appuntamento rivolto a tutte le donne, anche alle più giovani, per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi. Una maggiore attenzione e consapevolezza possono davvero fare la differenza”.