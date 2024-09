Fulvio Fellegara rinuncia alla candidatura in Regione: i commenti del PD che si riunisce domani per la decisione definitiva

“Fulvio Fellegara rimane una persona che avrebbe potuto dare al Pd un contributo importante. Va rispettata la sua scelta di continuare ad occuparsi di Sanremo ed ora noi, come Pd siamo impegnati nel trovare una soluzione altrettanto efficace, che possa rendere la lista competitiva e con l’obiettivo di vincere le elezioni regionali”. E’ questo il commento del segretario provinciale del Partito Democratico, Cristian Quesada, alla decisione del vice Sindaco di Sanremo di rinunciare alla candidatura in regione con lo stesso Pd e di dedicarsi per i prossimi 5 anni, esclusivamente alla città dei fiori ed alle sue mansioni in Amministrazione.

L'ex segretario provinciale della Cgil ha motivato la sua scelta con la volontà di dedicarsi alla carica affidatagli dal Sindaco Mager. Ma, le classiche voci di corridoio raccontato anche del fatto che, tra le donne da candidare (oltre a Manuela Giraudo, vicesindaco di Pompeiana e componente della segreteria provinciale), Fellegara avrebbe preferito ‘correre’ con Deborah Bellotti e non con Loredana Modaffari, che aveva prevalso battuto per pochissimi voti nel corso della direzione provinciale. Senza dimenticare il fatto che Giraudo è di fatto dalla parte di Enrico Ioculano, consigliere uscente (e dato per favorito nella quaterna).

Da Sanremo i vertici del Pd hanno accolto con favore la scelta di Fellegara, anche in funzione del fatto che nei giorni scorsi avevano più volte evidenziato di non condividere la candidatura del vice Sindaco, anche in funzione dei cambiamenti da apportare successivamente in seno all’Amministrazione matuziana.

La conferma ci arriva da Gianni Salesi, segretario cittadino del partito, a poche ore dalla decisione di Fellegara: “Avevamo sempre sostenuto che dovesse rimanere a fare il vice Sindaco. Ovviamente ci saremmo comunque rimessi alla sua volontà ma, per il Pd sanremese è una decisione da accettare con favore. Ora tutto è in mano alla federazione imperiese, noi non imponiamo nulla anche se constatiamo che non ci sarà nessuno di Sanremo. Forse la candidatura di Cristian Quesada potrebbe essere quella accettata da tutti”.

Cristian Quesada o il consigliere imperiese Edoardo Verda: sono questi i due nomi in lizza per essere candidati al posto di Fellegara, anche se dalla direzione provinciale potrebbe anche scaturire un terzo nome. Chissà. Intanto è stata riconvocata, per domani sera alle 21, la direzione provinciale del partito e sarà quello il contesto in cui si prenderanno le decisioni in modo collegiale.