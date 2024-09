Elezioni Regionali: Fulvio Fellegara ha deciso, non si candiderà nella lista del PD "Lavorerò per la mia città"

Il vice Sindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, non si candiderà alle prossime elezioni regionali. La notizia era nell’aria da diverse ore e, questa mattina è arrivata la conferma dallo stesso.

“Come sapete nelle scorse settimane mi è stata avanzata la proposta di candidarmi nella lista del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Ringrazio di cuore il candidato presidente Andrea Orlando per la fiducia accordatami e tutto il PD per averla accolta: ho ricevuto questa proposta con grosso senso di responsabilità. Tuttavia mi ero riservato le dovute riflessioni con la coalizione di Sanremo, il territorio e l'amministrazione”.

“Ho quindi deciso di dedicarmi alla mia città e di non far venire meno l'impegno assunto con gli elettori di Sanremo. Il costante dialogo di questi giorni e la composizione della lista sono stati fondamentali per effettuare una scelta di responsabilità: non sarò candidato ma lavorerò col massimo impegno per sostenere Andrea Orlando. Oggi la priorità è lavorare per far vincere la coalizione e realizzare un'alternativa per la nostra Liguria”.