Raccolta differenziata, confronto tra sindaci a Ventimiglia: in arrivo nuove ecoisole per i comuni del comprensorio (Foto e video)

Raccolta differenziata al centro di un confronto tra i sindaci del comprensorio intemelio avvenuto oggi a Ventimiglia.

"Sono presidente del bacino di affidamento ventimigliese dei rifiuti, quindi, mi trovo a condividere la gestione della nettezza urbana non solo per la città di Ventimiglia ma per i diciotto comuni del comprensorio" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Un appalto difficile, partito male, con un progetto sbagliato ma stiamo facendo del nostro meglio, con delle rimodulazioni e degli interventi anche insieme alla Teknoservice, per migliorarlo".

Sono state discusse alcune problematiche verificatesi durante il periodo estivo e si è parlato dei disservizi riscontrati nei vari comuni del comprensorio. "Oggi ho riunito i sindaci del comprensorio per discutere delle problematiche sorte sull'operato del gestore del servizio comprensoriale di Igiene Urbana e delle eventuali azioni da intraprendere. Ci sono molti disservizi e diversi sindaci sono intervenuti" - fa sapere il primo cittadino ventimigliese - "Abbiamo registrato l'andamento del servizio di pulizia delle varie città del nostro comprensorio".

"Abbiamo parlato anche del nuovo bando del Dec, quell'organismo che deve aiutare i comuni a controllare la gestione dell'appalto. Sono state rese note le informazioni sull'assegnazione del servizio di Direzione per l'Esecuzione del Contratto" - svela Di Muro - "Abbiamo buone notizie sull'andamento del Pnrr, ovvero su quei finanziamenti extra comunali che ci permetteranno nei prossimi mesi di avere nuove strumentazioni, come le ecoisole, per Ventimiglia e per i comuni del comprensorio".