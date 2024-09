Perinaldo, il 19 settembre la premiazione del concorso letterario “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir”

"A Perinaldo sono di scena i colori, segnatamente il GIALLO, simbolo di luce …. una luce che squarcia le tenebre dell’animo umano, facendone affiorare….. a volte, la parte più recondita e terribile!".

Giovedì 19 settembre 2024 alle ore 17 si riunirà nella Sala Consiliare del Palazzo Civico la giuria popolare per decretare l'elaborato vincitore de concorso letterario Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir. Ingresso libero.

“Il Comune di Perinaldo, i suoi amministratori e la cittadinanza tutta - afferma il Sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi - sono lieti ed orgogliosi di dare il benvenuto ai finalisti del nostro premio, che ha riscontrato un discreto numero di partecipazioni da tutta Italia, già in questa seconda edizione. Le tematiche espresse valorizzano il territorio e la nostra storia. Ringraziamo per questo gli organizzatori e in modo particolare i membri di Esprit con cui condividiamo questa importante iniziativa culturale che si inserirà il prossimo anno nel calendario delle iniziative per ricordare i 400 anni dalla nascita del grande astronomo Giovanni Domenico Cassini”.

Questa la terna finalista scelta dalla Giuria Tecnica:

Morena Fellegara – La stella scomparsa

Giuseppe La Barbera – Mi manca Perinaldo

Maggie Messner – Nuove rivelazioni su Cosimo Piovasco di Rondò

Sono state attribuite due menzioni:

Nunzio Festa - Le stelle di pietra

Stefania Raschillà - Complici

Presidente del Premio è Franco Forte, scrittore, saggista, Direttore Editoriale di “Gialli Mondadori” “Urania “ e Segretissimo” creatore della rivista “Writers Magazine” (la rivista di riferimento per chi scrive) che pubblicherà il racconto risultato vincitore.

Franco Forte parlerà della sua ultima fatica letteraria “L'alba di Cesare” (Mondadori)